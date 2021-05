La catanzarese Nuccia Tolomeo sarà proclamata beata il prossimo 3 ottobre

Con il riconoscimento del miracolo attribuito alla sua intercessione, sarà proclamata Beata il prossimo 3 ottobre Gaetana Tolomeo, detta Nuccia, morta a Catanzaro nel 1997 all’età di 60 anni. Lo rende noto su Facebook Pasquale Pitari vicepostulatore della sua causa di beatificazione. Nuccia ha vissuto con fede il mistero del dolore.

Colpita sin da piccola da una paralisi progressiva, trova in Gesù la forza per infondere coraggio e speranza a tutti e a chi la va a trovare regala il suo sorriso. Costretta all’immobilità per tutta la vita, trasforma la sofferenza in preghiera. I messaggi che Nuccia ha lanciato dal 1994 fino alla morte avvenuta il 24 gennaio 1997, a Radio Maria nel programma “Il fratello”, condotto da Federico Quaglini, sono un inno alla vita e alla speranza”