Una delle zone più belle della Sila Piccola in provincia di Catanzaro a quanto pare non è esente dall’inciviltà popolare e poco rilevante in questo caso se siano residenti o visitatori occasionali. Le foto in pagine e in alto si riferiscono a una area a circa un chilometro dal noto ristorante il Semaforo nel comune di Taverna in provincia di Catanzaro. Una tratto di montagna caratteristico in cui si dovrebbe solo in pace con la natura, eppure in località Puricino c’è chi pensa bene di ritagliarsi lo spazio necessario per una vera e propria piccola discarica. Le foto, inviate da un lettore, sono emblematiche. Abbandonate tra la vegetazione piccoli elettrodomestici, rifiuti vari persino quella che sembra una vecchia cariola. Gli scatti risalgono agli ultimi giorni di aprile.