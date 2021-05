Rimborsi buoni libro, giovedì e venerdì ultimi giorni per presentare la documentazione

Il settore Pubblica istruzione del Comune di Catanzaro ricorda agli aventi diritto che non hanno consegnato la documentazione per ricevere il rimborso dei Buoni libro che giovedì 6 e venerdì 7 maggio, dalle ore 9 alle 12, sarà possibile presentarsi nell’ufficio comunale di via Iannoni 91 (quarto piano).

Verrà consentito l’accesso solo a quei beneficiari già in possesso della raccomandata di invito e della notifica eseguita dal messo comunale.