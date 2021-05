Botricello piange le vittime del Covid e dichiara lutto cittadino

La tristezza aleggia anche nell’ aria, è impressa negli occhi dei cittadini: il lutto cittadino ne è la logica conseguenza. Dopo nove vittime per Covid, Botricello si ferma per condividere il dolore, per costruire comunità.

Domani, non solo bandiere a mezza asta, ma anche un minuto di silenzio, precisamente alle ore 10. “E’ doveroso fermarsi per rispetto verso chi non c’è più e per sentirsi comunità in un momento difficile”, ha asserito il primo cittadino Michelangelo Ciurleo.

Tragedia nella tragedia a Botricello: la pandemia si è portata via in soli venti giorni una mamma e due figlie.