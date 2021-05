CCIAA di Catanzaro, Rossi incontra il sottosegretario Nesci

Il Commissario straordinario della Camera di Commercio di Catanzaro Daniele Rossi ha incontrato il sottosegretario per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci. Un’ora di colloquio in cui sono stati discussi alcuni dei temi legati alla ripresa economica dalla pandemia con particolare attenzione alla prossima stagione turistica in Calabria.

«Sono felice di aver incontrato l’on. Nesci – ha detto Rossi al termine del confronto – e la ringrazio per la disponibilità prontamente dimostratami. Da calabresi abbiamo condiviso l’amore per la nostra regione e l’interesse per il suo sviluppo. Per questo motivo sono convito che ci sia la necessità che le imprese e il mondo produttivo calabrese abbiano un interlocutore al Governo: la disponibilità dimostratami dal sottosegretario è certamente un bel segnale. Nell’incontro ho cercato di portare all’attenzione dell’on. Nesci alcuni temi che faticano ad entrare nella narrazione quotidiana delle difficoltà che le imprese affrontano, ma che spesso determinano la sopravvivenza o meno di un’azienda. Le Camere di Commercio hanno un ruolo di raccordo tra il territorio e le istituzioni superiori, un ruolo che deve essere rafforzato proprio ora che ci stiamo affacciando al ritorno alla vita normale».