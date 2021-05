Discarica a cielo aperto nei pressi della strada 165/2, competenza dell’Anas

Con riferimento alla nota stampa apparsa ieri sulla stampa in merito alla “discarica a cielo aperto nei pressi della strada 165/2”, l’Amministrazione provinciale tiene a specificare che “il tratto interessato, che collega i Comuni di Catanzaro e Tiriolo, non è di propria competenza in quanto già dal 2019 è passato sotto la gestione dell’Anas”.

“Da sempre – dicono i consiglieri -, la Provincia ha mostrato estremo interesse per la valorizzazione dei territori e, quindi, ci uniamo convintamente alla battaglia ambientale portata avanti dal consigliere comunale Manuela Costanzo, nella speranza che chi di competenza possa attivarsi al più presto per bonificare la zona”.