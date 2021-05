Domani le celebrazioni per la Vergine di Pompei

Domani, 8 maggio, Solennità della SS Vergine di Pompei, nella Chiesa del Rosario alle ore 11:15 celebrerà la Santa Messa con la recita della Supplica Mons. Giuseppe Silvestre, Vicario Episcopale per il settore est.

La sera, alle ore 17:30, nella stessa Chiesa, Santa Messa in suffragio dei defunti che riposano nel nostro cimitero, con la recita della Supplica, alla Regina delle Vittorie, Compatrona di questa città, che benedice in una dichiarazione di alleanza questa amatissima Catanzaro: città del bene che non fa notizia, dei carabinieri, dei pompieri, dei poliziotti e dei vigili, dei medici e degli infermieri, del popolo immenso dei volontari che presta soccorso senza stancarsi, tutti i giorni dell’anno. La città che non fa notizia scrive ogni giorno pagine d’oro nel libro della vita, città benedetta se ti accompagna la sobria modesta del buon senso e la coscienza dell’incompiuto, la tenacia che strappa i sogni dalle nuvole e li ospita sulla terra, benedetta se sarai vigile sulla tentazione di un orgoglio presuntuoso che cancella il senso del limite, benedetta se saprai vigilare per non venderti al miglior offerente basta che paghi, città degli infelici, dei solitari per forza, dei poveri affinché non siano più poveri, in un’ardente supplica di speranza, fatta di volti, storie, peccati e virtù, mani e piedi, sguardi e ascolti.