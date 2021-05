In Via Umberto Boccioni quartiere Piano Casa l’Amministrazione comunale rattoppa, ma non risolve il problema che genera pericolo per la viabilità veicolare e pedonale. E’ quanto si legge in una nota/segnalazione dell’associazione I Quartieri a firma di Benito Santise. Infatti a distanza di numerosi giorni la perdita idrica esiste e persiste anche perché il Settore Gestione del Territorio comunale ha pensato bene di riparare l’asfalto con del semplice cemento, che certamente non garantisce la dovuta e corretta durata e tenuta al manto stradale.

Ci auguriamo quindi che il sindaco Abramo, lui che amava dire che era il sindaco dei quartieri della città, si dia una spronata affinché il Settore Gestione del Territorio intervenga in modo risolutivo ed in sicurezza per i cittadini residenti in Via Umberto Boccioni del quartiere Piano Casa.