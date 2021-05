Seduta di bilancio al Consiglio comunale di Catanzaro

Nell’aula consiliare di Palazzo di Vetro, sede dell’Amministrazione provinciale, si riunisce in seconda convocazione il Consiglio comunale di Catanzaro. Una seduta importante anche solo a scorrere gli ultimi due punti all’ordine del giorno: l’approvazione del Documento unico di programmazione 2021-2023 e del relativo bilancio di previsione. In proposito c’è attesa per un eventuale passaggio del sindaco Sergio Abramo sui rilievi mossi dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti sulle risultanze della gestione degli esercizi 2015, 2016, 2017.

La Corte prescriveva nella sua delibera che il Consiglio ne dovesse discutere alla prima seduta utile. La seduta c’è, non sappiamo al momento se sarà quella utile allo scopo. Di fatto occorre constatare che l’inizio dei lavori ritarda, essendo stati fissati dal presidente Marco Polimeni per le 9,30. Un ritardo superiore al consueto, dovuto al protrarsi di una riunione dei capigruppo. Segno che occorre limare i particolari dello svolgimento, che prevede anche la discussione dell’Atto di indirizzo sulla “Grave situazione di crisi del Sant’Anna Hospital”, una mozione sottoscritta da tutti i gruppi dopo averli visti impegnati nella compilazione per tutta la settimana. Sul punto si respira aria di moderato ottimismo, a detta dei consiglieri che hanno seguito più da vicino la vicenda che ruota sull’ingarbugliato e reiterato no alla sottoscrizione del contratto di esercizio da parte dell’Asp.

Completano l’esame delle pratiche di bilancio l’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2021.