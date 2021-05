Sellia, 98mila euro per i servizi di base

Il Piano di sviluppo rurale 2014-2020, acronimo PSR, premia la spiccata progettualità del Comune di Sellia.

Con 45 punti, l’Amministrazione selliese, primo cittadino Davide Zicchinella, figura al primo posto nella graduatoria regionale alla voce “Investimenti per introduzione, miglioramento ed espansione di servizi di base livello locale”.

Risultato: 98mila euro già ammissibili, già finanziabili.

E’ un contributo utile per migliorare l’accessibilità della casa comunale con lavori sia interni, sia esterni del municipio, erogando altresì servizi ancora più efficienti alla cittadinanza.

Se più indizi, fanno una prova, si può asserire che il Comune di Sellia non difetta di risorse umane per cogliere al volo le opportunità dei fondi regionali ed europei.