La sezione catanzarese del Movimento Forense, guidata da Vittorio Ranieri, in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro, ed in stretta sinergia con l’Avis Catanzaro 2013, presenta l’iniziativa “Un Foro per la vita ed un dono per le mamme”.

Una giornata, quella di domenica prossima, dal forte valore simbolico, dedicata alla donazione del sangue.

L’appuntamento è per domenica 9 maggio, dalle 8 alle ore 11.40, presso la sede Avis di via F. Fregola n°3 (zona porto) nel quartiere Lido di Catanzaro.

E’ obbligatoria la prenotazione da effettuarsi tramite sms o whatsapp, inoltrando al numero 366.7755565 il proprio nome, cognome, sarà contatto per l’ora del prelievo.

Tutti gli avvocati del Foro catanzarese, i donatori già attivi e la cittadinanza in generale potranno avvicinarsi al mondo del volontariato solidale. Sarà infatti possibile donare il sangue e compiere un gesto concreto di solidarietà e sostegno nei confronti di tanti pazienti bisognosi di cure e dell’intero Servizio sanitario nazionale.

Nell’occasione, i donatori verranno omaggiati di un “dono” floreale per la festa della Mamma, offerto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro e dalla sezione catanzarese di MF.