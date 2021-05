Il maggio di Sellia fa sbocciare la tecnologia

Non solo fiori, a maggio in quel di Sellia sboccia anche la tecnologia.

Ci siamo. L’ambizioso progetto di fare di Sellia uno dei primi borghi intelligenti d’Europa sta per partire. Saranno quattro le linee di intervento pianificate per realizzare questo ambizioso progetto che prenderà il via in men che non si dica.

Realizzazione Rete LoraWAN per ottenere l’Internet of Things per monitorare qualità ambientale, rete idrica, illuminazione pubblica, disponibilità di posti nei musei, disponibilità di parcheggi, monitoraggio del territorio per lo smottamento frane e inondazioni;

Realizzazione Health Station, una postazione medicale libera e gratuita attraverso la quale sarà possibile garantire il monitoraggio di importanti parametri vitali (pressione sanguigna, peso corporeo, temperatura corporea, saturazione ossigeno, frequenza cardiaca) sfruttando le più moderne tecnologie applicate alla salute;

Realizzazione Sellia Guide, una piattaforma di guide interattive, costruite su misura per Sellia, che accompagneranno residenti e turisti attraverso 4 percorsi salute-cultura-sport-avventura. Durante i percorsi si conosceranno in tempo reale il consumo di calorie, le distanze percorse, e, a seconda del percorso scelto, tutte le notizie su siti di interesse storico, architettonico, museale, turistico, eno-gastronomico.

Istallazione di Smart Benches, panchine intelligenti, che aiuteranno a rendere gli spazi pubblici, già molto curati, verdi e panoramici, ancora più piacevoli e funzionali. Le panchine, dotate di pannelli fotovoltaici, permetteranno di offrire gratuitamente tanti servizi come la ricarica di cellulari e altri device, la ricarica di bici elettriche, il collegamento alla rete, garantendo un vero relax tecnologico ad impatto zero.

“Il nostro piccolo borgo continua a macinare primati e noi continueremo a lavorare senza sosta per fare sempre più di Sellia il “Borgo che non ti aspetti” ha detto il primo cittadino nonché consigliere provinciale Davide Zicchinella.