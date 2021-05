Aveva aggredito ex e suoi familiari. Dal carcere ai domiciliari, Ora giudice dispone il divieto di avvicinamento

Aveva aggredito i famigliari della sua ex la sera dell’11 agosto scorso, davanti ad un locale del quartiere marinaro in località Giovino. La mattina dello stesso giorno aveva litigato con lei per questioni legate all’affidamento del figlio, aggredendola sul posto di lavoro.

Per questi comportamenti gli uomini della Squadra Volante e del commissariato della Questura di Catanzaro lo avevano arrestato.

Nei giorni scorsi il tribunale monocratico, accogliendo le tesi difensive di Francesco Vonella, legale dell’indagato F.S., ha modificato la misura cautelare. Il giudice Bonifacio, dopo aver modificato la misura del carcere con i domiciliari a gennaio, ora ha disposto la misura del divieto di avvicinamento nei luoghi e sino a duecento metri dalla sua ex compagna