Presentata l’associazione Porto aperto: estate alle porte ma secondo i diportisti nessuna soluzione all’orizzonte

Nei pressi dei pontili quasi deserti del porto il direttivo dell’Associazione Porto Aperto Catanzaro ha presentato, questo pomeriggio, gli obiettivi e le finalità dell’associazione che, al momento, registra oltre centocinquanta diportisti e che si apre a tutta la cittadinanza interessata allo sviluppo della strategica infrastruttura.

Il porto è qualcosa che appartiene a tutta la città ed è importante che nella nostra associazione ci sia la partecipazione attiva di tutti, ecco perché la nostra non è solo un’associazione di diportisti ma un’opportunità di scambio per tutti

La sicurezza di un posto barca e dei servizi portuali, una corretta gestione del porto, aperture di rotte commerciali e turistiche, insieme alla proposta e realizzazione di progetti che possano sottrarre l’infrastruttura dall’abbandono e dal degrado, sono solo alcuni dei punti che la neo associazione ha a cuore. Ed in una giornata di maggio, dal caldo quasi estivo e dal mare calmo, dove a stridere è la quasi totale assenza di imbarcazioni all’interno dei pontili, Antonio Guzzi, Presidente dell’Associazione, è intervenuto per sottolineare gli intenti e le preoccupazioni dei diportisti che rappresenta: “Il porto aperto è quello che si apre al marinaio quando è in pericolo, il porto aperto è quello che si apre ai cittadini, ci piace pensare al nostro come un porto aperto perché vorremmo avere maggiore trasparenza nella gestione della cosa pubblica – ha spiegato riferendosi alla denominazione dell’associazione – il porto è qualcosa che appartiene a tutta la città ed è importante che nella nostra associazione ci sia la partecipazione attiva di tutti, ecco perché il nostro non è solo un incontro tra diportisti ma un’opportunità di scambio per tutti, per vivere a pieno lo spazio dell’area portuale.”

Abbiamo fatto quello che ci hanno chiesto per poter risolvere la situazione ma di fatto non c’è una risposta di nessun genere e non vediamo la soluzione per un’estate da vivere con le nostre barche.

E’ forte la preoccupazione per quello che sarà l’uso dell’area nei prossimi mesi, di fatto da settimane si è provveduto a sgomberare i pontili: “L’estate ormai è partita, dovremmo cominciare a girare con le nostre imbarcazioni ma siamo bloccati – ha chiosato – siamo stanchi, sono tre settimane che abbiamo fatto quello che ci hanno chiesto per poter risolvere la situazione ma di fatto non c’è una risposta di nessun genere e non vediamo la soluzione per un’estate da vivere con le nostre barche, questo non solo ci preoccupa ma continua a farci arrabbiare.”

Per salvaguardare il proprio posto barca i diportisti si sono mossi da tempo, cercando un confronto continuo con le istituzioni locali, oggi l’associazione è un’ulteriore passo in avanti per risolvere gli specifici problemi sorti con “la questione pontili” e risollevare le sorti di una infrastruttura che potrebbe offrire tanto alla città. Ecco perchè il Presidente invita tutti coloro che hanno a cuore le sorti del porto e della città a seguire la pagina Facebook dell’Associazione Porto Aperto Catanzaro, che già registra numerose interazioni.