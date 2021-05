Quartiere Lido, Tonnina illuminata di rosa. In occasione della festa della mamma

Si illumina di rosa l’antica ciminiera della “Tonnina” nel quartiere marinaro. Per la giornata della “Festa della mamma”, si è voluto nuovamente accendere le luci in onore di tutte le mamme. Si ricorderà che ultimamente i lavori, a cura dell’Amministrazione provinciale e seguiti dal consigliere provinciale Giuseppe Pisano, hanno trovato positivo riscontro sia nelle opere di restyling che in quelli di manutenzione dell’impianto luci da tempo non funzionante, dando così occasione di vedere singolari illuminazioni come accaduto il 25 aprile scorso con il “tricolore”. Stasera, dunque, la particolare colorazione rosa fa risaltare la bella ciminiera in tutta la sua maestosità, un augurio speciale per tutte le mamme.