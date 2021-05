Questa mattina la cerimonia di beatificazione del giudice Livatino

Si è tenuta ad Agrigento la cerimonia di beatificazione del giudice Livatino il cui postulatore è stato il Vescovo di Catanzaro Vincenzo Bertolone che già questa mattina aveva dedicato al nuovo beato la sua riflessione domenicale. “Accogliendo il desiderio del cardinale Montenegro, concediamo che il venerabile servo di dio Angelo Rosario Livatino d’ora in poi sia chiamato beato e che, ogni anno, si possa celebrare la sua festa il 29 ottobre”. Parole del cardinale Marcello Semeraro. prefetto della Congregazione delle cause dei santi, nell’omelia della messa di beatificazione .”Il giudice Livatino è morto perdonando come Gesù i suoi uccisori”, ha detto ancora il cardinale.