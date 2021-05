Vasto incendio tra Petronà e Mesoraca. Impegnati per ore Vigili del Fuoco e mezzi aerei

Ancora un incendio sul confine tra territorio catanzarese e crotonese. Non è la prima volta in queste zone. Un vasto rogo ha distrutto, per almeno otto ore, diversi ettari di macchia mediterranea. Ci troviamo sotto il monte Giove , sopra il fiume Potamo, tra i comuni di Petrona’ e Mesoraca con vista sul mar Jonio. Sul posto sono intervenuti con innumerevoli lanci i vigili del fuoco con squadre a terra e la protezione civile con Canadair ed elicottero. Ingenti danni per flora e fauna.