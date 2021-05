Aggressione alla figlia di Grassadonia: il presidente Noto, un abbraccio al nostro ex mister

I deprecabili fatti di Salerno, con l’aggressione subita nei giorni scorsi dalla figlia dell’ex tecnico del Catanzaro Gianluca Grassadonia da parte di sconosciuti, ha turbato ed indignato anche l’ambiente giallorosso. A farsi portavoce di questo sentimento ed ad esprimere piena solidarietà a nome di tutte le componenti societarie ci ha pensato questa mattina il presidente Floriano Noto con un messaggio diramato sul sito ufficiale del club.

MAI PIU’ EPISODI COSI’ – “Un fatto gravissimo – lo ha definito – che condanniamo con fermezza. Al nostro ex tecnico, professionista serio e perbene, va il mio abbraccio e quello di tutta la ‘famiglia’ giallorossa, con la speranza che non si debba mai più intervenire per commentare episodi così deprecabili”.