Cimitero S.Maria, Levato: “Diserbo a macchia di leopardo”

“Tanti cittadini nella giornata di ieri, per l’occasione della festa della mamma e la bella giornata, hanno fatto visita ai propri cari defunti al cimitero di Santa Maria. Anche io sono stato presente e, purtroppo, con profondo rammarico ho dovuto constatare le cattive condizioni in cui versa una parte del camposanto, tra erba alta e sporcizia.

Difficile giustificarsi con gli utenti davanti a questa immagine che, periodicamente, si ripresenta nel corso dei mesi”. Lo afferma il consigliere comunale Luigi Levato (Catanzaro con Abramo). “Nelle scorse settimane – continua – era stato già richiesto un pronto intervento alla Catanzaro Servizi che, evidentemente, è stato effettuato a macchia di leopardo e non ancora portato a termine, nonostante i diversi solleciti. Una richiesta che oggi ho riproposto ai vertici della partecipata al fine di completare il diserbo nelle aree del cimitero che, non si sa per una dimenticanza, non sono state interessate dai lavori. L’auspicio è che, alle porte di un’altra estate, non si debba di volta in volta uscire sulla stampa per segnalare disagi legati ad un’attività di manutenzione ordinaria, i cimiteri hanno bisogno di un’attenzione e di una programmazione continua e costante”.