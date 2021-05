Cropani, festa della mamma con associazione Ginevra

Non si è limitata alle dichiarazioni di intenti la festa della mamma in quel di Cropani.

Anche cittadinanza attiva, anche beneficenza, anche inclusione sociale.

La manifestazione è stata promossa dall’associazione di volontariato “Ginevra “, grazie al seguitissimo progetto “Bella piazza” e alla collaborazione con Fondazione per il Sud.

Risultato? Realizzate e poi vendute bene 170 bellissime e colorate piantine come pretesto per stare insieme e come strategia per promuovere altre iniziative del progetto “Bella piazza”

All’iniziativa hanno preso parte anche discenti della scuola primaria dell’I.C. “Danilo Dolci” per sottolineare con i loro bellissimi disegni il ruolo imprescindibile delle mamme nella famiglia e nella società.