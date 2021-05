Un’auto e un furgoncino, per cause in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti in un incidente su viale De Filippis in direzione sud. Secondo le prime notizie raccolte sul posto sarebbero rimasti feriti i due conducenti delle macchine e uno di loro è stato trasportato da una ambulanza del 118 all’ospedale Pugliese. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona, notevoli disagi al traffico.

LA NOTA STAMPA DEI VIGILI DEL FUOCO

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta alle ore 11 circa su Viale de Filippis direzione sud per incidente stradale. Due i mezzi coinvolti un Peugeot expert ed una vettura Alfa Romeo. A bordo i soli conducenti che riportavano ferite lievi. Il conducente del furgone Peugeot affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera per ulteriori controlli.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza dei veicoli e del sito. Sul posto Polizia locale per gli adempimenti di competenza. Disagi per la viabilità. Intervento ancora in corso.