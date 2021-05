Italexit Catanzaro: al fianco degli operatori portuali e di tutti i diportisti del porto di Catanzaro

Situazione paradossale, una vera e propria sciagura, a dir poco incredibile, quella della chiusura del Porto di Catanzaro, disposta in questi giorni dalla Magistratura cittadina. Lo scrive Nino Campo, coordinatore locale di Italexit con Paragone.

Non entriamo nel merito della vicenda, – scrive ancora Campo che si limita – a far notare che da nessuna parte al mondo, si sarebbe operata l’eliminazione di un servizio fondamentale per le generali economie cittadine, a causa di diatribe legali intervenute tra gli appaltatori di una specifica attività portuale.

Italexit Catanzaro esprime dunque piena solidarietà ai tanti penalizzati da tale disposto: ai diportisti che non hanno alcuna colpa e che sono stati costretti ad abbandonare le proprie postazioni sui pontili; agli operatori del settore, che ne pagano in solido tutte le conseguenze; ai fruitori indiretti dell’indotto che si vedono improvvisamente privati di una fonte di possibile guadagno.

Italexit Catanzaro auspica dunque la rapidissima riapertura del porto cittadino, il cui servizio e la cui fruibilità devono essere mantenuti, ed anzi tutelati in ogni modo, a prescindere da qualunque vicenda legale scaturente da gare d’assegnazione di questa o quell’attività da svolgersi all’interno del bacino portuale.