Presunti maltrattamenti ad anziani al S.Francesco Hospital: diciassette persone a processo

E’ fissato per il 15 febbraio 2022 l’avvio del processo a carico di 17 persone accusate a vario titolo, di maltrattamenti, sequestro di persona in concorso, lesioni personali colpose, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Lo ha deciso il gup del Tribunale di Catanzaro, Gabriella Logozzo, che ha rinviato a giudizio Luca Pilato, di 38 anni; Marco Rocca, (43); Antonio Rotella (54); Francesco Voci (38); Antonio Munizza (46); Antonino Massara (55); Giuseppe Bonifacio (48) Anna Iannoccari (58); Antonio Papuzzo, (50); Rita Cerminara (37) Concetta Scarfone (58); Marco Amoroso (34); Luca Scardamaglia (35); , Caterina Serratore (51); Etleva Ramaj (51); Antonio Lagrotteria (30) e Maria Teresa Lucia Pontieri (60).

L’accusa è quella di avere maltrattato gli anziani pazienti della clinica “San Francesco Hospital” di Settingiano con schiaffi dietro la nuca, derisioni, atteggiamenti molesti, limitazioni della libertà di movimento verso persone anziane e già limitate nell’autonomia. Le indagini hanno preso il via in seguito alle denunce presentate da familiari di persone ricoverate nella struttura in relazione a presunti maltrattamenti subiti dagli anziani.

Le indagini della Guardia di finanza sono state condotte anche con l’ausilio di intercettazioni ambientali audio-video e con perizie tecnico-specialistiche di professionisti del settore sanitario.

