Sellia Marina bandiera blu, il sindaco: una vittoria per l’intera comunità

Ci sono amene spiagge e c’è anche la giusta attenzione per le politiche ambientali.

È la motivazione per cui Sellia marina si può fregiare per il quarto anno consecutivo della bandiera blu. Solo 201 paesi in tutta Italia premiati dal vessillo di Fee Italia: Sellia Narina c’è e non per una casualità. Dopo atteso verdetto, primo cittadino Francesco Mauro uso l’ eloquio della gioia : ” La bandiera blu è una vittoria di tutta la comunità dall’Amministrazione comunale alle associazioni passando per scuola e Parrocchia.

Le nostre sono tra le spiagge più belle d’Italia, c’è attenzione per sostenibilità ambientale e non mancano strutture ricettive”. Nel giorno della zona gialla, Sellia marina conferma la sua bandiera blu per quarto anno consecutivo: ci sono i requisiti per estate 2021 foriera di certezze.