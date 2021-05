Amc, positivi tre autisti. Venerdì tamponi per tutti i dipendenti

Sono state già attivate tutte le procedure del caso ed è già stata attivata per venerdì l’attività di screening per i dipendenti dell’Amc.

E’ quanto emerge dall’Azienda per la mobilità cittadina a seguito della notizia della positività al Covid 19 di tre autisti. Sembrerebbe, comunque, trattarsi di un contagio verificatosi per circostanze esogene all’azienda, quindi personali. I soggetti risultati positivi sono, chiaramente, in quarantena.

Intanto in mattinata il consigliere comunale Eugenio Riccio ha, inoltrato, richiesta all’ufficio di Gabinetto del sindaco per sapere le misure adottate.