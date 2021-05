Giochi matematici, ottima perfomance degli studenti dell’I.C. Pascoli Aldisio

Grande prestazione degli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’ I.C. Pascoli-Aldisio; ben 16 ragazzi, tre semifinalisti della categoria C2 e tutti i tredici semifinalisti della categoria C1, si sono qualificati per la finale nazionale dei giochi matematici promossi dalla Bocconi di Milano, che si svolgerà, in modalità telematica, nel mese di settembre 2021.

Sotto l’attenta guida della referente prof.ssa G. Calabretta e delle docenti di matematica, gli alunni hanno affrontato con grande serietà e determinazione le semifinali, gareggiando nello spirito di una sana competizione mirata alla valorizzazione delle eccellenze nel campo logico/matematico.

Logica, intuizione e fantasia, i requisiti necessari per la partecipazione ai giochi matematici, sicuramente non sono mancati ai nostri alunni che hanno partecipato alla semifinale, svolta in modalità online, sabato 24 aprile alle ore 14:30.

Questi i nomi dei finalisti che hanno affrontato i quarti di finale a marzo e le semifinali di sabato 24 aprile:

Per la Categoria C1

Camporota Alessandra

Cavur Andrea

Fasano Aurelia

Gariano Sofia

La Greca Alessia

Melasi Elena

Merante Lorenzo

Moroni Francesca

Parentela Gabriele

Perri Matteo

Roberto Luigi

Rotella Tommaso

Viapiana Giuseppe

Per la Categoria C2

Formica Monique

Lorenzo Fatima

Rosi Pierfrancesco

Il dirigente, Filomena Rita Folino, nel congratularsi con gli alunni ha sottolineato la sua grande soddisfazione per l’ottimo risultato raggiunto. “Alle ragazze e ai ragazzi rivolgo un grande plauso per il forte impegno profuso, per aver saputo recepire e rilanciare la passione per i giochi di logica e per averci regalato questa gioia, anche in un periodo difficile di emergenza sanitaria”.