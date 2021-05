Domani sulla terrazza del San Giovanni la preghiera di fine Ramadan della comunità musulmana catanzarese

Si svolgerà domani mattina alle 8.30 sulla terrazza del San Giovanni ad ospitare per la comunità musulmana di Catanzaro. Lo rende noto l’associazione Dar Assalam presieduta da Antonio Carioti. Alla funzione è stata annunciata la presenza di Don Pino Silvestre in rappresentanza della chiesa cattolica. In caso di maltempo, fa sapere Dar Assalam tutto sarà spostato nei locali dell’associazione in via Lombardi.