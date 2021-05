La scrittrice e cardiologa catanzarese Maria Primerano premiata a Milano

Si è svolta a Milano, presso il Conservatorio Giuseppe Verdi, sala Puccini, la cerimonia di premiazione Premio Nazionale e Internazionale “Universum del Patrimonio Femminile” e tra le eccellenze italiane in campo medico e culturale distintesi risalta il nome Maria Primerano, cardiologa catanzarese e scrittrice, pianista classica e giornalista, cui è stato conferito il premio lode del genio femminile. Nella motivazione del premio: donna che ci stupisce per la sua ricca e singolare creatività.

Il premio, voluto dalla presidente dell’Associazione Culturale “Universum della verità e dignità”, Ileana Tudor, medico e scrittrice, e organizzato con il patrocinio della Regione Lombardia, del Municipio Uno, del Comune di Milano, del Comune di Como, dell’Istituto Maestre Pie dell’Addolorata, dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano, dell’Ordine dei Medici Chirutghi e Odontoiatri di Como, ha visto come tema la Donna protagonista e attrice delle azioni quotidiane che la ritraggono come interprete e modello dell’altra metà del mondo e l’intenzione è stata quella di valorizzare lo storico ruolo delle donne che si sono distinte per particolari meriti, in ogni campo, della nostra società.

Le Donne sono state premiate, infatti, per le scienze, la medicina, la cultura, la musica, il teatro, la danza, l’impegno nel sociale e umanitario.