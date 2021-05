Arresti

Operazione antidroga della Dda di Potenza. Sta interessando anche le province di Catanzaro e Cosenza

In tutto 24 le misure cautelari in corso di esecuzione. Impegnati Carabinieri e Guardia di Finanza di Policoro in provincia di Matera

Sta interessando anche le province di Catanzaro e Cosenza l”operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza sul traffico di droga e su investimenti illeciti nel settore agricolo sulla costa jonica lucana in corso di esecuzione da parte dei Carabinieri e Guardia di Finanza delle rispettive Compagnie di Policoro (Matera). In tutto 24 le misure cautelari. Le persone coinvolte nell’operazione sono accusate di aver fatto parte di una associazione dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, hashish e marijuana, e di trasferimento fraudolento di valori, auto-riciclaggio, estorsione e incendio. Il sodalizio criminale “è operante – è specificato in un comunicato – nella zona del Metapontino, principalmente nei comuni di Policoro, Scanzano Jonico, Colobraro, Tursi, Valsinni e Bernalda (Matera)”. L’operazione, per la quale sono impegnati oltre 150 tra carabinieri e militari della Guardia di Finanza, con la collaborazione “di unità cinofile del Nucleo di Tito Scalo (Potenza) e della Compagnia di Matera e con il supporto di un elicottero della Guardia di Finanza della Sezione aerea di Bari, sta interessando le province di Matera, Varese, Parma, Milano e Brindisi” e come detto Cosenza e Catanzaro.