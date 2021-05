Al tuo fianco in un percorso verso il lavoro con la Città del Vento

Con il motto «al tuo fianco in un percorso verso il lavoro», l’associazione Città del Vento (circolo Acli) ha intrapreso, a partire dalla fine del 2019 il progetto “Servizi integrati di accompagnamento alla stabilizzazione lavorativa e sociale”, finanziato dalla Regione Calabria e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e rivolto all’inclusione sociale e lavorativa di giovani e/o adulti in difficoltà, con particolare attenzione ai NEET, persone che non studiano e non lavorano di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

Il progetto, molto complesso nel suo sviluppo, non ha avuto vita facile, a causa delle difficoltà create in tutto il mondo dal covid, ma è stato ugualmente realizzato nel miglior modo possibile, avvalendosi per lunghi periodi anche di modalità comunicative “a distanza” con i suoi utenti privilegiati.

Si è partiti con un’attività di Animazione territoriale, un’analisi sul campo tesa a verificare quali fossero i soggetti potenzialmente più interessati a intraprendere un percorso verso il lavoro. Ha fatto seguito un Servizio di orientamento, in cui sono stati effettuati colloqui finalizzati a far emergere motivazioni, aspirazioni e reali potenzialità dei soggetti coinvolti, e a redigere un “bilancio delle competenze”. Poi, un Servizio di autopromozione: un percorso formativo che ha inteso fornire strumenti e metodi necessari per la ricerca attiva del lavoro. E ancora, un Servizio di auto imprenditorialità: un percorso consulenziale destinato a soggetti più propensi verso un lavoro autonomo, utile anche per elaborare un’idea di impresa e verificarne la fattibilità.

Sono attualmente in fase di realizzazione le due ultime attività previste dal progetto: un Servizio di assistenza tecnica allo start up aziendale, destinato a un ristretto numero di utenti intenzionato a creare una propria impresa nei settori della green economy e dell’information technology, e delle Visite guidate aziendali, come work experience mirata a favorire un primo contatto di piccoli gruppi di utenti con il mondo dell’impresa e del lavoro.

Mentre è ancora in fase di avvio un breve percorso informativo-formativo sulle tematiche relative alla green e blu economy, in linea con le prospettive dettate dalle attuali strategie europee sulla sostenibilità ambientale. Tenuto conto che il percorso può essere frequentato anche on-line, tutti coloro che fossero interessati a quest’ultima attività, possono inviare un’e-mail di auto-candidatura all’indirizzo: cittadelvento@libero.it, lasciando il proprio recapito telefonico per poter essere ricontattati.