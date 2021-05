Atto aziendale e scuole di specializzazione, ora si prova a spostare l’attenzione. Ma i problemi grossi restano irrisolti

Appare quello delle scuole di specializzazione il nodo da sciogliere e che si inserisce nell’evidente dualità tra Università e azienda ospedaliera Mater Domini, certificata da un atto aziendale “che balla”.

Ieri il Rettore ha incontrato i direttori dei dipartimenti. Non tutti però, perchè qualcuno non è stato invitato, evidenziando così una frattura che esiste anche all’interno della stessa Università in cui si sono create “due curve” opposte in una partita in cui però manca l’arbitro.

Il Miur ha evidenziato, in una nota a margine di una visita effettuata nei giorni scorsi, che le scuole di specializzazione verranno attivate e, quindi si potrà procedere ai concorsi previsti tra Luglio e Settembre, solo in base ai ricoveri e alle prestazioni effettuate.

E questo per un verso o per un altro pesa su quell’atto aziendale che è in discussione e sul quale si gioca un rapporto non semplice tra i “due contendenti” in campo.

Ma sugli spalti, convitati di pietra, aleggiano un pò di questioni ancora aperte. Lasciate appese causa Covid e causa “cacciata” dei due precedenti Commissari, Cotticelli e Zuccatelli.

Tipo la questione tirata fuori dal generale Cotticelli rispetto ai debiti riferiti alla questione Fondazione Campanella portati a consolidamento nel bilancio dell’Azienda ospedaliera Materdomini.

Desiderata non soddisfatti e nomine che camminano sul filo viste alcune prescrizioni Anaca sulla conferibilità degli incarichi

Insomma, se pace ci sarà tra Università e Azienda ospedaliera Mater Domini, sarà una pace apparente e forse armata.

La sensazione è che tra rinvii e altre scorciatoie l’approvazione dell’atto aziendale potrebbe slittare, sine die.