Simeri Mare, al via i lavori in via Po e via Ticino

A Simeri Mare in Località Homomorto avranno inizio i lavori per la messa in sicurezza della viabilità nelle traverse II e III di via Po e in prossimità dell’incrocio in via Ticino (davanti il noto locale “Blu Mare”). L’inizio del cantiere è previsto per Lunedì 17 Maggio e, secondo le tempistiche comunicate dalla ditta Co.S.edi. Srl aggiudicataria dell’appalto per un importo complessivo di 71.702,40 euro, i lavori dureranno circa un mese. Il tratto di Via Po, secondo quanto disposto dalla polizia municipale, resterà dunque interdetto al traffico dei veicoli fino al completamento dei lavori.

Il progetto, riguarderà in sostanza il ripristino del piano viario, eliminando sconnessioni e sostituendo il tappeto d’usura, laddove eccessivamente deteriorato, ma prima di tutto ciò, l’intervento porterà l’attenzione sul sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, uno dei problemi maggiormente lamentati dai residenti del posto, costantemente alle prese con allagamenti diffusi della carreggiata tali da impedire il passaggio pedonale sulla stessa.

I lavori riguarderanno nello specifico il rifacimento delle condotte della rete di acqua potabile, con predisposizione degli allacci alle singole utenze, l’installazione di pozzi perdenti per la dispersione dell’acqua meteorica non diversamente allontanabile, di pozzetti di raccolta e gabbiodren, per facilitare la dispersione dell’acqua nel sottostante terreno naturale. È inoltre prevista la messa in opera di cordonatura stradale, per consentire il convogliamento della meteora nei tombini di raccolta ed il rifacimento della pavimentazione stradale, composta da uno strato di base (binder bituminoso) e un tappetino d’usura. Interventi alla stregua di quelli appena enunciati, riguarderanno altresì la zona in prossimità di via Ticino.

Simeri mare, zona turistica e oramai anche residenziale, sempre in fase di sviluppo, attende a giorni anche l’inizio della cantierizzazione del primo lungomare progettato grazie all’Amministrazione Mancuso, il quale riqualificherà la zona e consentirà ai cittadini una gradevole passeggiata al centro del proprio territorio.