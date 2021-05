Ieri nella Concattedrale di Squillace don Maurizio Aloise è stato stato ordinato Vescovo da monsignor Bertolone. Alla cerimonia religiosa erano presenti il clero della diocesi e le autorità civili e Militari.

Don Maurizio Aloise è nato il 20 aprile 1969 a Catanzaro, nell’Arcidiocesi metropolitana di Catanzaro-Squillace. Ha conseguito il diploma di scuola superiore presso l’Istituto d’arte di Squillace ed è entrato nel Seminario diocesano. Ha svolto gli studi di Teologia presso l’Istituto teologico calabro di Catanzaro, ottenendo il baccellierato.

di 20 Galleria fotografica Ordinazione episcopale don Maurizio Aloise









Dopo l’ordinazione ha approfondito gli studi di Morale Sociale e ha studiato Mariologia alla Pontificia Facoltà teologica Marianum di Roma. Ordinato presbitero per l’Arcidiocesi metropolitana di Catanzaro-Squillace il 18 novembre 1995, ha svolto attività pastorale come amministratore parrocchiale di San Nicola Vescovo a Gagliato e come viceparroco di Santa Maria della Pietra a Chiaravalle Centrale.

Nella parrocchia di Gagliato, nel 1997, collaborando con i volontari delle Caritas parrocchiali e con le organizzazioni civili coinvolte, ha coordinato l’accoglienza dei profughi curdi sbarcati sulle coste di Soverato; dal 1999 è stato co-parroco moderatore di Santa Maria delle Nevi a Girifalco e direttore dell’Ufficio vocazioni diocesano.

In seguito è stato amministratore parrocchiale di Santa Maria Assunta a Zagarise e di San Nicola di Bari a Cardinale. Da un anno è presidente della Fondazione Betania Onlus di Catanzaro. Finora è stato parroco di Santa Domenica V.M. e rettore del Santuario Diocesano Santa Maria delle Grazie a Torre di Ruggiero e dal 2011 pro-vicario generale. È stato membro di diversi organismi diocesani.