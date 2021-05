Magisano, messa in sicurezza del territorio

Quando la sicurezza si declina nella bellezza Ancora un intervento degli operatori di Calabria Verde sul territorio di Magisano. Palese la dicotomia tra prima e dopo Duplice la finalità dell’operazione: prevenire situazioni di pericolo e portare ordine al posto dell’incuria.

Gli operatori del comparto regionale sono intervenuti su diversi siti comunali sia per bonificare sia per la messa in sicurezza del patrimonio naturalistico “Ancora una volta, Calabria verde si dimostra una risorsa essenziale per i piccoli Comuni”, si legge in una nota del Comune di Magisano, paese rappresentato dal giovane primo cittadino Fiore Tozzo.