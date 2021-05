Il proprietario del Lido Jonio replica ai gestori: “Restano lì ben oltre la scadenza del contratto, fissata a dicembre 2020”

Riceviamo e pubblichiamo per diritto di replica l’intervento di Rita Cellini, legale del signor Giovanni Valentino, proprietario del Lido Jonio di Catanzaro. L’avvocato Cellini, risponde al virgolettato di Matilde Talotta contenuto nel pezzo ed estrapolato da regolare denuncia, quantunque nello stesso pezzo non vi sia riportato alcun nome.

Prendendo atto del tenore di un testo allusivo a condotte presuntamente illegittime, che il signor Valentino, lungi dal voler vessare, ha proposto e continuerà a proporre ogni azione che lo reimmetterà nel legittimo possesso della sua azienda. Pur consapevole che le cause non si discutono sulle testate giornalistiche, è il caso di comunicare che la signora Talotta permane nel Lido Lo Jonio oltre il termine di scadenza del contratto di affitto di azienda scaduto il 30/12/2020. Ma di questo si discuterà in Tribunale. Non sui social …. nè sui giornali