A Sellia prosegue la campagna vaccinale

Domani, 17 Maggio 2021, proseguira’ la somministrazione dei vaccini anti Covid-19 nel Punto vaccinale comunale di Sellia. Dopo gli ultra ottantenni, sara’ la volta dei soggetti fragili che non sono riusciti ancora a vaccinarsi. Sotto la supervisore del medico curante Costantino Marcello Laface, nel Punto vaccinale, verranno somministrate le prime dosi del vaccino Pfizer.

Il sindaco Davide Zicchinella di Sellia, anche consigliere provinciale, vede il bicchiere mezzo pieno: ” La mia amministrazione sarà direttamente sul campo, concretamente. Al medico curante è demandata la scelta delle persone da vaccinare secondo criteri medici ed epidemiologici chiari.

A noi la logistica. A me, sindaco/medico, una parte della somministrazione in qualità di vaccinatore volontario. Sono felice di poter contribuire ad offrire un importante servizio in loco. Quando nel 2015 inagurammo questo ambulatorio comunale con Punto prelievi qualcuno trovò pur il tempo per ironizzare.

Mi inorgoglisce, inoltre, fatto che nel nostro centro Vaccinale abbiamo accolto e immunizzato anche pazienti provenienti anche da altri comuni ma assistiti dal nostro medico curante”.

Una bella cosa per un borgo piccolissimo fare gesti nobilissimi.