In giro per Catanzaro con una ingente quantità di cocaina, 24enne arrestato dal nucleo radiomobile Carabinieri

Andava in giro con un ingente quantitativo di cocaina. E ha anche provato a sfuggire ai controlli dei carabinieri. Ma non è servito a nulla.

Un giovane catanzarese di 24 anni, originario del quartiere Pitera’, è stato arrestato ieri, su rione De Filippis, dai carabinieri del nucleo radiomobile agli ordini del capitano Felicia Basilicata della compagnia di Catanzaro guidata dal capitano Ferdinando Angeletti.

Il pm di turno, Caldarelli, ha disposto gli arresti in carcere per lui. Domani udienza di convalida per l’uomo che sarà difeso da Antonio Ludovico.