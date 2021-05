Asd Amici del Porto di Catanzaro: signor sindaco ci risponda

Ci hanno definito “Voltagabbana”, – scrivono in una lettera aperta i membri dell’ “Asd Amici del Porto di Catanzaro” semplicemente, per il fatto che non abbiamo aderito a chi tentava di strumentalizzare le nostre “lotte”e si proponevano paladini e difensori dei diritti di chi ama il mare. Abbiamo detto no a chi si proponeva di obbligare la classe politica di risolvere il problema annoso del porto e dare spiegazioni dell’inerzia e abbandono di interi decenni. I Voltagabbana, non lasciandosi strumentalizzare da nessuno, credendo seriamente, e senza interessi personali, che il porto è un bene della comunità di Catanzaro, della sua Provincia e del turismo che ne scaturisce, vista l’indifferenza dei sedicenti amanti del mare, si sono, autonomamente, spontaneamente e senza alcuna pressione, costituiti numerosamente (circa 130 tutti diportisti e amanti del mare) in Associazione denominata “Amici del porto di Catanzaro”. Questa ha l’unico interesse, che è quello comune, di avere finalmente un porto funzionale che serve alla collettività tutta e attraverso varie iniziative con i cittadini poter vivere il mare nella sua interezza.

L’Associazione è costituita da Diportisti e Cittadini amanti del mare che hanno a cuore il futuro della nostra città e il ruolo importante e strategico del porto di Catanzaro. Questa Associazione, che non ha nessuna preferenza politica, ha come prospettiva il futuro dei Diportisti che per anni non sono stati rappresentati mai da nessuno. Vogliamo sapere la verità, cosa faremo della stagione ormai imminente, dove ormeggeremo le barche, acquistate anche con grossi sacrifici sapendo che si aveva un luogo sicuro dove collocarle. Questa Associazione è nata per cercare di trovare i motivi per cui siamo arrivati a “non avere più il posto” e dare risposte ai Diportisti che sono allo sbaraglio stanchi umiliati e confusi.

L’Associazione “Amici del porto di Catanzaro” oggi chiede all’Amministrazione Comunale di Catanzaro e in particolare al Sindaco Sergio Abramo:

1. Si scopre dopo 4 anni di gestione del porto che i pontili (collocati da un regolare vincitore di bando indetto dall’Amministrazione comunale per la fornitura, messa in opera e gestione dell’area portuale dedicata ai diportisti) non sono idonei??

2. Alla presentazione del bando c’era, nella documentazione allegata , il regolare certificato di omologazione dei pontili? ( ci auguriamo che fosse chiaramente indicata nel bando essendo un documento necessario e primario). E’ stato verificato dai competenti Funzionari/dirigenti prima di dichiarare ed assegnare l’area al vincitore se tutta la documentazione era in regola? E se sì, il certificato di omologazione dei Pontili attestava la regolarità o no? Si è lasciato collocare , al vincitore, dei pontili di cui non se ne conosceva la provenienza e ancora peggio le caratteristiche?. Se tutto questo c’era e verificato, se era tutto regolare regolare come mai ora non sono più idonei ??

3. Signor Sindaco forse dobbiamo credere che fu assegnata l’area e permesso di collocare dei pontili che non erano a norma, da parte di chi avrebbe dovuto controllare(amministrazione Comunale di Catanzaro), mettendo così a rischio la sicurezza dei Diportisti e di tutti i familiari e quanti hanno usato i pontili per accedere alle loro barche? Se ciò fosse avvenuto è un fatto grave!!! Sarà stato un errore? Sarà Sfuggito? Fatto ancora più grave che si è continuato nell’errore di non controllare e verificare perché:

4. Successivamente, dopo due anni, è stata rinnovata(cosa prevista nel bando iniziale) la concessione : i pontili sempre quelli? Questa volta, ci auguriamo è stato verificato, come la legge prevede, se il richiedente il rinnovo la concessione continuava ad avere i requisiti dimostrati all’assegnazione della gestione? Sono stati ricontrollati i tutti i documenti compresi quelli relativi ai pontili? Il Dirigente preposto al rinnovo della concessione credo abbia fatto tutti i controlli che sicuramente risultavano tutti regolari, visto che nessuna obiezione è stata mossa e la concessione regolarmente rinnovata. I pontili? Sempre quelli. e che ora invece risultano non idonei. Cosa è successo?? Forse il rinnovo è avvenuto in automatico senza la verifica della permanenza dei requisiti? Signor Sindaco vorremmo saperlo, è un nostro diritto ed è un vostro dovere dircelo.

5. Alla scadenza della concessione, dopo 4 anni, interviene la Magistratura perché si scopre che i Pontili, idonei per 4 anni, non sono idonei più e, giustamente pone sotto sequestro il tutto. Nonostante ciò, come se nulla fosse l’Amministrazione Comunale di Catanzaro, pubblica un bando per “gestione, fornitura e messa in opera” ( presumiamo sia questo il contesto del bando) ma anche questa volta, pur essendo ormai diffusa la notizia che i pontili che l’Amministrazione Comunale di Catanzaro ha permesso di utilizzare, non erano idonei, si continua nell’errore e non si chiede la documentazione che attesti l’idoneità dei pontili.

Infatti nessun documento in merito viene richiesto e, quindi non prodotto dalle parti. Si dichiarano i vincitori, a seguito delle verifiche , ma non si possono assegnare le aree perché sotto sequestro.

Ultime notizie Finalmente qualcuno (dirigente) scopre che si deve produrre l’omologazione e così pochi giorni fa: “ le aree non verranno assegnate se non si dimostra l’idoneità dei Pontili” Ma non doveva essere un requisito primario da richiedere nel bando o perlomeno richiederlo prima di dichiarare i vincitori? Forse, se non ci fosse stata di mezzo la Magistratura si sarebbero ancora assegnate le aree con i pontili non omologati come i 4 anni passati? Pensiamo proprio di si, visto che in ben tre riunioni, 01.03.21 e 23.04.21 e 10 marzo2021 (con presenza dei vincitori del bando) nelle quali il Sindaco ha incontrato anche i diportisti e non ha mai sollevato il problema di inidoneità dei pontili e dichiarava, avallato dai dirigenti presenti, che la documentazione era tutta a posto e appena ci sarebbe stato il dissequestro dell’area si sarebbe proceduto, essendo a loro dire la documentazione presentata tutta regolare, all’assegnazione delle aree ai vincitori.

A tal proposito, avallava la proposta dei Diportisti presenti, che la Navylos avrebbe potuto anche non smontare i tre pontili di sua gestione(vincitore di un lotto della nuova gara) fermo restando che avrebbe dovuto smontare quelli situati nell’altro lotto per lasciare l’area libera all’altro vincitore di bando. Si scopre solo ora che non esiste agli atti la documentazione comprovante l’idoneità dei pontili, visto che è richiesta di questi giorni da parte dell’Amministrazione Comunale(pena esclusione delle ditte partecipanti).

6. Come mai il Dirigente (RUP) e/o responsabile dell’istruttoria non hanno preteso prima e accertato che tutta la documentazione era a posto, compresa quella comprovante l’idoneità dei Pontili che si intendevano mettere in opera?.

7. dalla scadenza della concessione ad oggi, per quanto a nostra conoscenza, ci sono state ben altre

due proroghe all’attuale gestore sempre con i Pontili sotto sequestro e inidonei essendo sempre gli stessi di 4 anni prima.. L’idoneità delle forniture vanno prodotte dai partecipanti al bando e verificate dai preposti dell’Ente Concedente. Come mai ciò per anni non è avvenuto?

E i politici?.

In tutto questo i politici, il Sindaco non si è mai accorto di niente? Tanto non è un problema che li tocca, loro hanno sempre un posto in prima fila. I Cittadini, invece pagano le conseguenze dell’inoperosità della negligenza della classe Politica i quali dimostrano noncuranza e provocatorio disprezzo degli altri delle loro opinioni e dei loro diritti.

Non è compito dei politici dettare le linee programmatiche e gli obiettivi assegnando il tutto, comprese le risorse, ai dirigenti? Se questi non funzionano perché se ne accorge sempre(e meno male) la Magistratura? Come mai nessuno paga se non dopo che è intervenuta la Magistratura? Non sono i dirigenti che , con diligenza e professionalità devono adoperarsi per raggiungere gli obiettivi che il politico gli assegna? E’ facile, poi scaricare sui dirigenti quando tutti i danni sono stati fatti. Ai dirigenti chi assegna gli incarichi?: IL politico!! Chi deve vigilare e verificare, periodicamente che il Dirigente stia ottemperando?

Il politico!!! Sono anni che malumori e lamentele arrivano alle orecchie dei politici ma: non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire!!!

Sindaco faccia il “mea culpa e metta riparo a questa nefandezza che solo i cittadini pagano cittadini che sono i Diportisti, e tutto l’indotto che ne scaturisce e che ormai è stremato per tutti i mali che la natura ci ha appioppato e a questo si sono aggiunti quelli dovuti al malgoverno che Lei Sig. Sindaco con la sua negligenza ha provocato tradendo tutti quei cittadini che l’hanno posta su quella Poltrona.

Gira notizia che Lei Sig. Sindaco non voglia parlare o confrontarsi con alcune persone e in particolare con il Presidente di questa Associazione. Noi crediamo che ciò non sia vero perché, qualora lo fosse, sarebbe un atto grave non voler ascoltare la voce di tanti Cittadini che vogliono solo una cosa: Vivere il mare e di questo se ne assume ogni responsabilità politica. Aspettiamo invece un incontro con Ella per esporle anche le nostre proposte.