Camera Commercio, aperto bando voucher digitali

“Sono stati aperti, come da avviso, lo scorso 14 maggio i termini di presentazione delle istanze per la concessione dei ‘Voucher Digitali’ della Camera di Commercio di Catanzaro. Si tratta – è detto in un comunicato dell’ente camerale – di un’altra delle misure incluse nell’ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0 attraverso cui l’Ente camerale intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese della provincia di Catanzaro che non hanno usufruito di analoga misura negli anni scorsi”.

“La dotazione finanziaria per il bando 2021 – riporta il comunicato – è di 55.700 euro, ogni voucher potrà coprire spese fino a un importo massimo di 5.000 euro. Tra le spese ammissibili al sostegno tramite voucher digitali sono inclusi i servizi di consulenza e/o formazione, l’acquisto di beni e servizi strumentali e le spese per l’abbattimento degli oneri di qualunque natura relativi a finanziamenti, anche bancari, per la realizzazione di progetti di innovazione digitale riferiti ad ambiti tecnologici specifici e/o ‘green oriented’.

Il bando è disponibile sul sito internet www.cz.camcom.it assieme a tutti i materiali necessari alla presentazione delle domande. Queste potranno essere presentate solo per via telematica attraverso il portale WebTelemaco di Infocamere, fino alle 21 del prossimo 30 giugno”.