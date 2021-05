Droga, pena rideterminata in appello per un venticinquenne catanzarese arrestato nel 2020

La Corte di Appello di Catanzaro ha rideterminato la pena nei confronti del giovanissimo catanzarese C.G.

Lo stesso era stato tratto in arresto nell’aprile del 2020 per essere stato sorpreso con un quantitativo di stupefacente finalizzato allo spaccio in misura pari a quasi 36 gr di cocaina a seguito di perquisizione personale e domiciliare.

Ebbene, dopo aver scelto di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato, veniva condannato lo scorso 16 Novembre 2020 alla pena di anni 4 di reclusione ed euro di 18.000 di multa dal Tribunale di Catanzaro in composizione monocratica.

Oggi, la Corte di Appello di Catanzaro, oltre ad aver rideterminato la pena nei confronti del venticinquenne a seguito di concordato nella misura di anni 2 e mesi 8 di reclusione e 12.000 euro di multa ha, rispondendo ad istanza di revoca della misura formulata in udienza da parte del difensore dell’imputato, l’Avv. Antonio Ludovico, disposto la revoca della misura degli arresti domiciliari cui il ragazzo era sottoposto, ordinandone l’immediata liberazione se non detenuto per altro.