Educazione Civica: siglato protocollo tra Anget e Avvocati Catanzaro

Siglato protocollo d’intesa tra A.N.G.E.T. Sicilia (Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori d’Italia, Associazione d’Arma e di volontariato per la Protezione Civile, Delegazione Regionale Sicilia), rappresentata dal Presidente Vicario della Sezione ANGET Palermo e Responsabile della Fanfara, Tenente Comm. Corpo Militare CRI dr. Gaetano Rocco Faga e il Consiglio dell’Ordine Distrettuale degli Avvocati di Catanzaro, in persona del Presidente Avv. Antonello Talerico.

COSA PREVEDE IL PROTOCOLLO

Il Protocollo d’intesa disciplina i rapporti tra l’ A.N.G.E.T. con il Consiglio dell’Ordine Distrettuale degli Avvocati di Catanzaro, ponendosi come obiettivo l’organizzazione di eventi di formazione e di sensibilizzazione sui temi della “Educazione Civica, Cittadinanza e Costituzione”, in favore dei cittadini ed in particolare in favore degli studenti.

Tali eventi intendono coinvolgere i cittadini nel processo di conoscenza, sensibilizzazione e responsabilizzazione che permetta loro una adesione ad un modello di vita ispirato consapevolmente al rispetto delle leggi e delle Istituzioni.

L’attività di educare “Educazione Civica, Cittadinanza e Costituzione” nelle scuole serve a comprendere come vivere correttamente in una società, conoscere le norme e l’organizzazione dello Stato, prendere coscienza di quali siano i diritti e quali i doveri di ogni cittadino, riflettere sulle problematiche sociali, contribuire a migliorare la società attraverso la partecipazione attiva e i comportamenti adeguati al comune “senso civico”. L’attività didattico – formativa prevederà delle lezioni/relazioni da parte di esperti del diritto (avvocati, magistrati, professori universitari, ed altri operatori giudiziari). Al termine di ciascuna lezione potranno essere previsti dei colloqui ed un confronto tra i vari “attori”, al fine di approfondire e chiarire gli argomenti, illustrandosi l’importanza e l’obiettivo del percorso formativo.