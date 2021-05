Plastic free: i comuni di Sellia Marina, Botricello e Cropani firmano il protocollo d’intesa

C’è nero su bianco. Venerdì scorso, 14 maggio 2021, è stata una giornata molto importante per i comuni della ionica catanzarese. I sindaci dei comuni di Sellia Marina, Cropani e Botricello, insieme ai rispettivi assessori hanno firmato il protocollo d’intesa con l’associazione Plastic Free, grazie all’impegno del referente locale Luigi Scalese.

L’associazione di volontariato Plastic Free opera da Luglio 2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare le persone sulla pericolosità della plastica, in particolar modo di quella monouso. Nata come realtà digitale, presenta oggi 850 referenti su tutto il territorio nazionale posizionandosi come la più importante e concreta associazione che tratta questa tematica.

Il protocollo faciliterà le varie attività previste dall’associazione come, ad esempio, seminari di rispetto e di educazione ambientale ed eventi di raccolta nei luoghi deturpati dai rifiuti.

Già nelle prossime settimane, sono in programma eventi di raccolta per ripulire le spiagge dai rifiuti, in attesa della imminente stagione estiva che vedrà molti turisti sulle nostre meravigliose coste.

Le parole del referente Luigi Scalese: “Ringrazio gli amministratori locali per la disponibilità e la sensibilità dimostrata su questa tematica. Speriamo di firmare il protocollo d’intesa anche a Cerva, dove abbiamo già realizzato un evento che ha visto una grande partecipazione da parte della cittadinanza e si sono raccolte 8 tonnellate di rifiuti, e nei paesi vicini quali Sersale, con cui abbiamo già un accordo di massima con il sindaco, Petronà ed Andali.”

La parola sostenibilità non manca dal vocabolario della cosa pubblica di diversi paesi della provincia di Catanzaro. (in foto il Comune di Botricello)