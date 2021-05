Plastic Free, il 23 maggio la raccolta alla Pineta di Giovino

“Finito un grande evento, ci si prepara al successivo. Vi aspettiamo domenica 23 maggio, per ripulire la nostra bellissima Pineta in località Giovino, a Catanzaro. Il punto di ritrovo è il Dalì Beach Club (ex Hemingway) alle ore 9”. Lo comunicano i referenti di questa iniziativa di raccolta di Plastic Free Irene Colosimo e Nicola Sestito.

“Il briefing iniziale – fanno sapere – è un momento di collettività molto importante, e questa volta dedicheremo qualche minuto anche al tema delle Dune di Giovino (adiacenti alla nostra area di raccolta) e all’importanza di questo ecosistema unico per il nostro Pianeta.

Vi ricordiamo che: I bambini con le loro famiglie sono sempre i benvenuti Tutti i minorenni devono essere accompagnati;

È necessario munirsi di guanti (da lavoro leggeri) e se si vuole anche di una pinza raccogli rifiuti;

I sacchi di raccolta saranno forniti dall’Amministrazione”.