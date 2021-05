Amc, attivata la vaccinazione del personale

E’ in corso in queste ore la vaccinazione del personale Amc Spa. Lo comunica il management della società, che gestisce il trasporto pubblico per la città di Catanzaro, che nelle scorse ore ha fatto richiesta per inserire i dipendenti aziendali nella campagna vaccinale anti-Covid.

La maggior parte dei dipendenti si era già vaccinata in maniera autonoma ma vi era una piccola parte residuale.

“E’ importante – affermano i vertici aziendali – garantire al personale la copertura vaccinale perché gli autisti, in particolare, sono costantemente esposti a rischio di contagio, essendo a contatto con il pubblico”.

Prima della vaccinazione, i dipendenti sono stati sottoposti anche a tampone con risultato negativo.

“Si ringrazia – aggiunge il management Amc Spa – per la grande disponibilità e collaborazione, la Protezione Civile Calabria e l’Azienda Sanitaria che, attraverso l’Hub Ente Fiera di Catanzaro, diretto da Francesco Lucia, e il lavoro di tutto il personale medico, stanno consentendo di vaccinare i dipendenti in maniera agevole e senza disagi”.