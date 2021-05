Carenza di personale al Comune, i sindacati scrivono al sindaco

La rappresentanza sindacale unitaria (RSU) del Comune di Catanzaro ha inoltrato una comunicazione scritta al sindaco Sergio Abramo, all’assessore al Personale Danilo Russo e al dirigente del settore Personale Antonino Ferraiolo, per sottoporre alla loro attenzione la grave carenza di organico che interessa l’intera amministrazione comunale.

Le RSU hanno inoltre evidenziato come la carenza di personale sia diventata insostenibile per gli uffici dei settori tecnici, sottolineando in particolare le condizioni in cui sono costretti ad operare i dipendenti del Settore Pianificazione Territoriale, Edilizia privata e Sue.

L’esiguo personale in servizio non consente alla struttura il rispetto dei termini imposti da normative di legge per la definizione delle numerose e complesse pratiche in carico e, nonostante l’impegno profuso, si è accumulato un arretrato ingestibile esponendo l’amministrazione comunale e i propri dipendenti a contenziosi e richieste di risarcimento danni.

Nella nota della RSU è stata inoltre evidenziata la necessità di procedere con urgenza all’espletamento delle procedure concorsuali che consentano all’amministrazione di assumere nuovo personale al fine di attutire le criticità esposte. Rappresenta infatti un ulteriore segnale negativo il fatto che sia stata bloccata, e non se ne comprendono le motivazioni, la procedura concorsuale destinata all’assunzione di figure anche di profilo tecnico previste per l’anno in corso.

La RSU conclude chiedendo all’amministrazione interventi immediati finalizzati a consentire all’intera struttura comunale di fornire all’utenza un livello di servizi accettabile, precisando che il perdurare delle gravi condizioni in essere, accentuata dall’ulteriore personale posto in quiescenza nell’anno in corso, obbligherà la RSU ad intraprendere tutte le legittime iniziative a tutela dei dipendenti.