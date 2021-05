Passa dai domiciliari al carcere il giovane arrestato per detenzione di droga

Arrestato e portato nel carcere di Siano. Si tratta di un uomo M.G. di 34 anni a cui ieri gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Catanzaro hanno attuato l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale Catanzaro, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Il giovane, il 16 aprile scorso, era stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, quando i poliziotti della Sezione Volanti, durante un servizio di controllo del territorio, lo avevano trovato in possesso di 400 grammi di cocaina pura.

I successivi controlli e ulteriori elementi emersi dalla prosecuzione delle indagini, svolte dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno fornito all’Autorità Giudiziaria ulteriori elementi che hanno indotto la Procura a richiedere e il GIP ad emettere la misura cautelare in carcere, in sostituzione del regime di arresti domiciliari a cui M.G. era stato precedentemente sottoposto.