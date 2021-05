Sellia omaggia il maestro Battiato: la sua musica diffusa per strada

Stasera dagli altoparlanti della filodiffusione del Comune di Sellia verranno diffuse le più belle canzoni del cantautore Franco Battiato che proprio oggi ci ha lasciato.

“Un uomo che cercava la compagnia dei semplici come dei filosofi. Un uomo del Sud sempre alla ricerca della libertà, che odiava la competizione, costantemente impegnato dalla ricerca della senso della Vita a partire della sua fine. Un vero maestro della musica…ma non solo” si legge in una nota stampa del Comune selliese che non perde occasione per indicare esempi positivi.