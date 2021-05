Cgil Area vasta, #bastamortisullavoro. Sit in a Crotone per la sicurezza sui luoghi di lavoro

#bastamortisullavoro. E’ l’hashtag scelto dalla Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, insieme a Cisl e Uil, per lanciare una serie di assemblee sui luoghi di lavoro con all’ordine del giorno la sicurezza sul lavoro.

Le assemblee più significative, già svolte o in corso di svolgimento sono state indette presso la Calme di Marcellinara, Crotonscavi di Crotone, la Provincia di Vibo Valentia e il Policlinico Mater Domini di Catanzaro.

La partecipazione e la sensibilizzazione di lavoratori, aziende ed istituzioni è fondamentale per ridurre i rischi di infortuni sul lavoro e l’innalzamento dei livelli di sicurezza a tutela della salute e della incolumità dei lavoratori.

Con questo spirito la CGIL Area Vasta Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia si appresta a partecipare con i suoi quadri, dirigenti, delegati al Sit- in presso la prefettura di Crotone, previsto per domani 20 maggio alle ore 10.00.

A seguire nel Salone della Camera di Commercio di Crotone si terrà un Attivo unitario, Cgil Cisl e Uil con alla base della discussione la piattaforma rivendicativa e di proposta sindacale presentata il 27 aprile 2021 nel corso della Manifestazione Unitaria, culminata con l’Incontro in Prefettura a Catanzaro.

Far vivere tra i lavoratori ed i cittadini, nei luoghi di lavoro e nelle città attraverso il confronto istituzionale le proposte del Sindacato in merito a Lavoro, Sviluppo, Bonifiche Ambientali, Sanità, Aree Interne, Infrastrutture, Trasporti e Mobilità , è l’obiettivo imperante che la Cgil Area vasta si pone quotidianamente, convinta che il “territorio” e non i “palazzi” sia il luogo dove realizzare, giorno dopo giorno, l’azione sindacale di tutela e di proposta.