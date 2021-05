In seguito alla riparazione della condotta adduttrice del serbatoio Corvo, a partire dalle ore 20 di questa sera, mercoledì 19 maggio, e fino alle ore 7 di domani, giovedì 20 maggio, sarà interrotta l’erogazione dell’acqua potabile al Corvo, in viale Isonzo, in via Caduti 16 marzo, all’Aranceto e in una parte del rione Fortuna.