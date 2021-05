Giornate Fai: servono a rinverdire valori ecologici ormai da tempo sopiti

Riceviamo e pubblichiamo

Il 15 e 16 Maggio si sono svolte le giornate del Fai.Complimenti ai quattro signori Giulia Maria Crespi, Renato Bazzoni, Alberto Prendieri e Franco Russoli, non sono quattro amici al bar, ma gli ideatori e fondatori del FAI costituitosi nel 1975. Che meraviglia il FAI, commovente sono le giornate dedicate al FAI (Fondo Ambiente Italiano). Non sono una perdita di tempo, ma servono a rinverdire sempre più quei valori ecologici che ormai in ognuno di noi si sono assopiti. Praticamente educare e sensibilizzare la collettivita’ nel rispetto di madre natura.

Il FAI e’ stato fondato senza scopo di lucro, per preservare le bellezze naturalistiche, paesaggistiche e di cultura dello stivale Italia.

Credo sia importante divulgare e inculcare in ogni cittadino l’importanza delle conoscenze anche elementari, al fine di far prendere coscienza nel rispettare il patrimonio della “VITA”.

Non bisogna salvaguardare solo le cose preziose della bella Italia, ma cercare di tutelare il più possibile quanto di interessante vi e’ anche nella propria Citta’ tra bellezze, storia e cultura. Cercare sempre di rispettare il più possibile quanto la natura ci ha regalato e lasciato in “gestione”. E’ giusto vivere il proprio tempo, ma non bisogna mai dimenticare di curare il patrimonio artistico-culturale e paesaggistico della propria Citta’. Con le premure e le attenzioni dei cittadini tutti, cercare di valorizzare la Citta’ in cui si vive, facendola conoscere a chi di Catanzaro non e’.

Giuseppe Buccolieri agronomo